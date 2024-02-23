الرضيعة أبو عمشة.. قصة انبعاث حياة من رحم الموت

"ابنة هنادي أبو عمشة"، هو الاسم الذي أطلق على الرضيعة، التي ومنذ نحو الشهرين تتواجد في قسم حضانة الأطفال التابع لمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، في انتظار ظهور أي من أفراد عائلتها أو والدها.

ولا يوجد من يروي حكاية العائلة للرضيعة التي فقدت جميع أفراد عائلتها قبل ولادتها بساعات قليلة، فيما تحفظ الممرضات بقسم الحضانة ملامح وجهها البريء، مؤكدات أن قصة الرضيعة أبكت جميع من سمعها.

وعن قصة الرضيعة، يقول الناطق باسم المستشفى، خليل الدقران، إنها "فقدت جميع أفراد أسرتها وتم تدمير المنزل الذي لجأت إليه والدتها بشكل كامل في قصف إسرائيلي قبل نحو شهرين"، لافتاً إلى أنه حتى اللحظة لا يعرف مصير والدها.

وأوضح الدقران، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "وحتى اللحظة لم يصل للمستشفى أي من أقربائها لاستلامها أو كشف مصير والدها"، متابعاً: "القصف الإسرائيلي مسح جميع أفراد عائلتها من السجل المدني، ونحن بانتظار وقف الحرب لمعرفة مصير من هم أحياء من العائلة وبأي مناطق النزوح هم متواجدون".

الساعات الأولى بحياتها "يتيمة"

وأضاف: "الرضيعة لم يطلق عليها اسم حتى الآن، وولدت يتيمة منذ الساعات الأولى بحياتها، وهي من أكثر القصص المحزنة عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة"، مناشداً بضرورة أن يبذل جهد من أجل كشف مصير باقي أفراد العائلة.

وأشار الدقران، إلى أن "الرضيعة ولدت من رحم والدتها المقتولة بالقصف الإسرائيلي بعملية قيصرية، عندما كانت الأم مصابة بجروح بالغة"، متابعاً: "ولدت الطفلة في غير موعدها بشكل مبكر جداً، ونجح الأطباء بإنقاذها من الموت باللحظات الأخيرة".

وتابع: "الرضيعة تلقى الرعاية الطبية اللازمة في قسم الحضانة؛ لكن ذلك لا يمكن أن يعوضها عن حنان الوالدين"، مشيراً إلى أنه لولا تكاتف طاقم التمريض والاعتناء الخاص بها لكان مصير الرضيعة كمصير والدتها.

وزاد: "الآلاف من الأطفال وحديثي الولادة فقدوا آباءهم في هذه الحرب، كما أن الآلاف منهم أصيبوا بجروح بليغة"، متهماً الجيش الإسرائيلي بالتعمد باستهداف المدنيين وخاصة الأطفال والنساء، على حد قوله.