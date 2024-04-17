موريتانيا ومالي.. الأزمة المتصاعدة تنذر بقطيعة وشيكة

تصاعدت الأزمة بين موريتانيا ومالي بعد إعلان المئات من المواطنين الموريتانيين منعهم من دخول الأراضي المالية ردًّا على قرار من نواكشوط بفرض قيود على دخول الماليين، وسط تحذيرات من قطيعة وشيكة بين البلدين.

جاء هذا التطور بعد أيام من توغل عناصر من مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية المتحالفة مع الجيش المالي في الأراضي الموريتانية خلال ملاحقته لنشطاء ماليين، وبعد أشهر من عمليات قتل تعرَّض لها موريتانيون في مالي؛ ما أثار مخاوف من توتر بين البلدين اللذين يشتركان في حدود تبلغ نحو ألفي كيلومتر.

وقال المحلل السياسي الموريتاني، سلطان ألبان، لـ"إرم نيوز" إن المواطنين في بلاده "دفعوا فاتورة" التوترات التي تشهدها الحدود بين البلدين نتيجة العنف في مالي بين الجماعات المتطرفة والحركات الأزوادية الانفصالية والجيش المالي.