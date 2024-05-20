الجيش الإسرائيلي يستخدم قوة مفرطة في رفح لاحتلال محور "فيلادلفيا"‎

وأوضح أن طول محور فيلادلفيا يصل إلى 14 كم، وعندما يصل الجيش الإسرائيلي إلى حي البرازيل عمق مدينة رفح يكون قد احتل قرابة 9 كم من المحور.

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي ما زال يتقدم نحو الأحياء الأمامية لحي البرازيل، مثل حي يبنا وحي الشابورة، وجاء هذا التقدم مع إعلان الجيش الإسرائيلي، أمس، توسيع عمليته البرية في مدينة رفح.

وتعليقًا على احتلال نحو ثلثي محور فيلادلفيا، قال الخبير في الشؤون العسكرية الدكتور رائد موسى: "من الطبيعي والمتوقع أن يعيد الجيش الإسرائيلي احتلال محور فيلادلفيا، وإعادة إحكام السيطرة عليه، لا سيما مع بدء العملية العسكرية على مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة".