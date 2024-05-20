الجيش الإسرائيلي يستخدم قوة مفرطة في رفح لاحتلال محور "فيلادلفيا"
احتلت القوات الإسرائيلية المتوغلة في عمق مدينة رفح قرابة ثلثي محور فيلادلفيا الممتد على طول المناطق الجنوبية لمدينة رفح، على الحدود المصرية مع قطاع غزة.
وأفاد مراسل "إرم نيوز" في غزة بأن الجيش الإسرائيلي وصل إلى حي البرازيل القريب من وسط المدينة، الذي يقع إلى الجهة الشرقية الجنوبية، بعد أن قام بتهجير سكان المنطقة وأحدث دمارا هائلا، واستخدم قوة عسكرية مفرطة في تلك الأماكن تمهيدًا لتوغلها.
وأوضح أن طول محور فيلادلفيا يصل إلى 14 كم، وعندما يصل الجيش الإسرائيلي إلى حي البرازيل عمق مدينة رفح يكون قد احتل قرابة 9 كم من المحور.
ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي ما زال يتقدم نحو الأحياء الأمامية لحي البرازيل، مثل حي يبنا وحي الشابورة، وجاء هذا التقدم مع إعلان الجيش الإسرائيلي، أمس، توسيع عمليته البرية في مدينة رفح.
وتعليقًا على احتلال نحو ثلثي محور فيلادلفيا، قال الخبير في الشؤون العسكرية الدكتور رائد موسى: "من الطبيعي والمتوقع أن يعيد الجيش الإسرائيلي احتلال محور فيلادلفيا، وإعادة إحكام السيطرة عليه، لا سيما مع بدء العملية العسكرية على مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة".
وأضاف، في حديث لـ"إرم نيوز": "تكمن أهمية محور فيلادلفيا أنه شريط حدودي ممتد تسهل فيه عمليات التهريب وبناء منظومة أنفاق استراتيجية واقتصادية يمكنها أن تغذي حكم حماس في قطاع غزة".
وأشار موسى إلى أن إعادة احتلال محور فيلادلفيا سيكون لها الأثر البالغ في تحقيق أحد أهم أهداف إسرائيل العسكرية بإسقاط حكم حماس في غزة، وتدمير الأنفاق في تلك المناطق التي يصل بعضها إلى سيناء.
وأكد أن الجيش الإسرائيلي لن يتوقف عن التقدم باتجاه عمق مدينة رفح حتى يصل المناطق الغربية، وصولًا للبحر المتوسط؛ حتى يتمكن من السيطرة على كامل محور فيلادلفيا الذي يصل طوله حوالي 14 كم.
وبيّن موسى أن الجيش الإسرائيلي يستخدم كثافة نارية غير مسبوقة في قصف الأحياء السكنية والمناطق الأمامية، فضلًا عن مواجهة أي اشتباك مع حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى بقوة عسكرية مفرطة غير محتملة؛ للإسراع في عملية التقدم والسيطرة قبل أي تدخل دولي، أو حدث دراماتيكي قد يؤدي إلى وقف العملية في رفح.