إصابة 4 جنود إسرائيليين في انفجار داخل لبنان

قال مسؤول في الجيش الإسرائيلي إن 4 جنود أصيبوا في انفجار داخل لبنان على بعد مئات الأمتار من الحدود، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، أن الجنود أصيبوا خلال الليل، وأن إصابة أحدهم خطيرة، وأوضح أن ذلك كان بسبب "انفجار مجهول المصدر خلال عملية على الحدود الشمالية"، وإن الواقعة قيد المراجعة.