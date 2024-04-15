إصابة 4 جنود إسرائيليين في انفجار داخل لبنان
قال مسؤول في الجيش الإسرائيلي إن 4 جنود أصيبوا في انفجار داخل لبنان على بعد مئات الأمتار من الحدود، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، أن الجنود أصيبوا خلال الليل، وأن إصابة أحدهم خطيرة، وأوضح أن ذلك كان بسبب "انفجار مجهول المصدر خلال عملية على الحدود الشمالية"، وإن الواقعة قيد المراجعة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت ميليشيا حزب الله في لبنان، تفجير عدد من العبوات الناسفة في قوة إسرائيلية تجاوزت الحدود في منطقة تل سلطان.
وقالت الميليشيا في بيان لها، إنه "بعد متابعة دقيقة وتوقع لتحركات قوات العدو، زرع مجاهدو المقاومة الإسلامية عددًا من العبوات الناسفة في منطقة تل إسماعيل المتاخم للحدود مع فلسطين المحتلة داخل الأراضي اللبنانية".