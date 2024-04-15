حزب الله يعلن تفجير عبوات ناسفة بقوة إسرائيلية "تجاوزت الحدود"

أعلنت ميليشيا حزب الله في لبنان، اليوم الاثنين، تفجير عدد من العبوات الناسفة في قوة إسرائيلية تجاوزت الحدود في منطقة تل سلطان.

وقالت الميليشيا في بيان لها، إنه "بعد متابعة ‏دقيقة وتوقع لتحركات قوات العدو، زرع مجاهدو المقاومة الإسلامية عدداً من العبوات الناسفة في ‏منطقة تل إسماعيل المتاخم للحدود مع فلسطين المحتلة داخل الأراضي اللبنانية".

وأضافت أنه "عند تجاوز قوة ‏تابعة للواء غولاني الحدود ووصولهم إلى موقع العبوات تم تفجيرها بهم مما أدى إلى وقوع أفرادها ‏بين قتيل وجريح".

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "الانفجار الذي استهدف جنود وحدة جولاني وقع داخل الأراضي اللبنانية بعد محاولة القوات الإسرائيلية العمل على بُعد عشرات الأمتار من السياج الفاصل".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الهجوم أسفر عن إصابة 4 جنود إسرائيليين.

وأوضحت الصحيفة أن "مستشفى نهاريا في الجليل أعلن أن أحد الجنود بحالة صعبة فيما كانت إصابة اثنين آخرين متوسطة، والرابع إصابته طفيفة".