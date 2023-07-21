نصرة للقرآن.. الأزهر يدعو كل أحرار العالم لمقاطعة منتجات السويد

استنكر الأزهر الشريف في مصر، اليوم الجمعة، بشدة، مواصلة المساس بالمصحف في السويد، واصفا ذلك بأنه "وصمة عار" على جبين السويد.

وقال الأزهر في بيان له، إن "السويد أثبت بممارساته أنه أقرب المجتمعات إلى العنصرية وأبعدها عن احترام الأديان والشعوب"، داعياً "كل أحرار العالم لاستمرار مقاطعة المنتجات السويدية نصرة للقرآن كتاب الله".

وأضاف البيان: "يعرب الأزهر عن إدانته واستنكاره الشديدين لما تمارسه السلطات السويدية من استفزازات متكررة في حق مقدساتنا الإسلامية تحت شعار حرية التعبير الزائف".