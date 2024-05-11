السودان.. نيران الجيش تحرق آبار النفط في دارفور

تعرضت عدد من آبار النفط بولاية شرق دارفور لأعمال حرق خلال اليومين الماضيين، وسط اتهامات للجيش السوداني بالوقوف وراء هذه الحوادث.

وشمل الحريق البئر النفطي في حقل "سفيان" محلية ابوكارنكا ولاية شرق دارفور، إضافة إلى حقل "زرقة ام حديدة" المشترك بين ولايتي شرق دارفور وغرب كردفان.

وقال مهندس يعمل بشركة بتروانرجي إحدى الشركات العاملة في حقول البترول بدارفور وكردفان، إن وفدًا من الشركة وصل إلى موقع الحريق وتمكن من السيطرة عليه وتأمين بقية الآبار التي لم يطالها الحريق.

وأشار في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى أن ولاية شرق دارفور بها نحو 23 بئرا نفطية في حقول "سفيان" وحقل "شارف" وحقل "الطرافية"، إضافة إلى حقل "زرقة ام حديدة"، المشترك مع ولاية غرب كردفان؛ حيث تقع جميع هذه الآبار في بلك6.