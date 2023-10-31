لماذا تتحرك إسرائيل ببطء في هجومها البري على غزة؟

تشير تقديرات عسكرية إلى أن القوات الإسرائيلية تتحرك ببطء في هجومها البري على غزة لأسباب منها إبقاء الباب مفتوحاً أمام احتمال دخول مسلحي حركة حماس في تفاوض على إطلاق سراح أكثر من 200 رهينة.

ويتناقض الحذر النسبي الذي توخته القوات الإسرائيلية في السيطرة على أجزاء من الأراضي وتأمينها في الأيام الأولى من التوغلات البرية المتواصلة في غزة، مع الأسابيع الثلاثة الماضية التي شهدت غارات جوية متواصلة على القطاع المطل على البحر المتوسط، ويتناقض أيضاً مع الهجمات البرية الإسرائيلية السابقة هناك.

وجاء في تقييم من 3 مصادر أمنية إسرائيلية أن عدم الدخول مباشرة إلى المناطق الأكثر كثافة في المباني في غزة بكامل قوة القوات البرية الإسرائيلية استهدف في الوقت نفسه إنهاك قيادة حماس في حملة طويلة، مع ترك نافذة للتوصل إلى اتفاق محتمل بشأن الرهائن المحتجزين.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي إن استعادة الرهائن جزء "لا يتجزأ" من هدف الجيش في غزة. وأطلقت حماس، التي تحكم قطاع غزة، حتى الآن سراح 4 نساء مدنيات من بين 239 شخصا يعتقد أنهم محتجزون، كثيرون منهم في شبكة عميقة من الأنفاق.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إن قواته حررت مجندة إسرائيلية من أسر حماس خلال العملية البرية في غزة، وقال قائد كبير سابق رفض نشر هويته إنه من خلال التحرك ببطء، يأمل الجيش أيضاً أن يؤمن أجنحة القوات الإسرائيلية ويستدرج مقاتلي حماس للخروج من الأنفاق أو المناطق الحضرية الأكثر كثافة والاشتباك مع القوات في مناطق مفتوحة يسهل فيها قتلهم.

وقال عاموس يادلين، الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية للصحفيين: "شبرا شبرا، ومترا بمتر، في محاولة لتجنب وقوع إصابات وقتل أكبر عدد ممكن من إرهابيي حماس".