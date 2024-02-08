إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة على مستوطنة "سديروت"

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بإطلاق 3 صواريخ تجاه مستوطنة "سديروت" المحاذية لقطاع غزة، فيما دوت صفارات الإنذار في منطقة غلاف غزة.

وقالت الإذاعة إنه "بعد 3 أيام من الهدوء، دوَّت صفارات الإنذار في سديروت"، مشيرة إلى رصد إطلاق 3 صواريخ على المستوطنة، تم اعتراض أحدها، فيما سقط اثنان منها في مناطق مفتوحة.

ولم تشر الإذاعة إلى إصابات أو أضرار، وذكرت أن الصفارات "دوَّت مجددًا في بلدات بغلاف قطاع غزة بعد دقائق دون مزيد من التفاصيل".

ومنذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية؛ ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة الإبادة الجماعية.