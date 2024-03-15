واشنطن تعلن تدمير 9 صواريخ مضادة للسفن ومسيّرتين للحوثي في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن قواتها نجحت في تدمير 9 صواريخ مضادة للسفن إضافة إلى طائرتين مسيّرتين تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن.

وكشفت القيادة أن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن باتجاه خليج عدن.

وأشارت إلى أن الميليشيا أطلقت أيضاً صاروخين مضادين للسفن باتجاه البحر الأحمر، مؤكدة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو سفن التحالف.