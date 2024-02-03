بعد أكثر من 110 ساعات.. مصير مجهول للطفلة هند وطاقم الإسعاف بغزة

والإثنين، خرج طاقم إسعاف من الهلال الأحمر لإنقاذ الطفلتين ليان (15 عاما) وهند (6 سنوات)، بعد محاصرتهما بدبابات الجيش الإسرائيلي وجنوده، داخل مركبة تواجدتا فيها مع أفراد أسرتهما، بحسب بيان سابق صدر عن الجمعية.

والثلاثاء، قال عدد من طواقم الجمعية، في مقطع فيديو نُشر على منصة "إكس"، إن مكان الحادث في مدينة غزة، قرب محطة "فارس" للوقود (غرب المدينة).

كما أعلنت الجمعية، الثلاثاء، مقتل الطفلة ليان، حينما كانت "تتحدث على الهاتف مع طاقم الهلال، طالبةً النجدة، فيما بقيت هند محاصرة داخل المركبة التي تحيط بها دبابات الاحتلال وجنوده".