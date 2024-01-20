رئيس الوزراء الأردني يحث أمريكا على إنهاء "مذبحة" غزة
قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الجمعة، إنه يتعين على الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى استخدام نفوذها لدى إسرائيل لإنهاء "المذبحة" المستمرة في غزة.
وانتقد الأردن بشدة القصف الإسرائيلي على غزة.
وأضاف الخصاونة، خلال حدث في كلية لندن للاقتصاد: "القصف يستوفي كل مواصفات جرائم الحرب ضد الإنسانية".
وتابع: "توجد حاجة إلى دبلوماسية دولية ذات وزن كبير ونفوذ لضمان وقف إطلاق النار".
وختم الخصاونة قائلاً: "القيادة مطلوبة من أصدقائنا الأمريكيين وشركائنا الأمريكيين، ومن عواصم العالم المختلفة التي يمكنها التأثير على عملية صنع القرار في إسرائيل بشكل حقيقي لإنهاء هذه المذبحة".