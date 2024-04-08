البيت الأبيض: حماس تتحمل حالياً مسؤولية التوصل لاتفاق هدنة في غزة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن حماس تتحمل حالياً مسؤولية اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بعدما قدم المفاوضون عرضاً للحركة الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي لصحافيين "مع نهاية عطلة الأسبوع، تم تقديم عرض الى حماس. والآن يعود الى حماس أن تتخذ القرار".

وذكر كيربي أن مدير المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز زار القاهرة في مطلع الأسبوع لإجراء "جولة جادة" من المباحثات لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، مشيرا إلى أن الحركة الفلسطينية تدرس حاليا اقتراحا جديدا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة تأخذ المباحثات على محمل الجد وتأمل في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن لأنه سيؤدي أيضا إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريبا.

وأضاف أن أكثر من 300 شاحنة مساعدات دخلت غزة أمس الأحد، لكن البيت الأبيض سيواصل الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من إمدادات المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.