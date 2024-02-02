واشنطن: لا خطط لمعاقبة وزراء إسرائيليين

أعلنت الإدارة الأمريكية، أنه لا توجد حاليا خططا لاستهداف أي مسؤولين إسرائيليين بعقوبات اقتصادية، بعد صدور أمر تنفيذي جديد يستهدف 4 إسرائيليين متهمين بارتكاب "أعمال عنف" في الضفة الغربية، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين: "لا توجد خطط لاستهداف المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين بالعقوبات في الوقت الحالي".

وكان موقع "أكسيوس" ذكر، الخميس، أن الإدارة الأمريكية فكرت في فرض عقوبات على بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، وكلاهما دافعا عن النقل الجماعي للفلسطينيين من غزة لإفساح المجال أمام المستوطنين الإسرائيليين.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن بن غفير اتخذ خطوات لتسليح المدنيين الإسرائيليين في أعقاب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر.

وأضافت الصحيفة أن بن غفير تعهد بتقديم 10000 بندقية للبلدات والمدن في جميع أنحاء إسرائيل، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.