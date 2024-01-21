أزمة غير مسبوقة في إسرائيل.. "غالانت" يهدد باقتحام مكتب نتنياهو

كشف موقع "واللا" الإخباري العبري، أحد أوجه الأزمة العميقة التي ضربت العلاقات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، عقب اندلاع الحملة العسكرية على قطاع غزة، حين منع حراس رئيس الوزراء غالانت من دخول مكتبه؛ الأمر الذي دفعه لمحاولة اقتحامه، متعهدًا بأنه سيصطحب معه في المرة التالية قوات النخبة "غولاني".

الصحفي والمحلل السياسي المخضرم بن كسبيت، ذكر في مقال له حول الأزمة الطاحنة داخل مجلس الحرب، أن من يعرف غالانت قبل السابع من أكتوبر، يعلم جيدًا أن علاقاته بنتنياهو لا يمكن أن تزداد سوءًا مما هي عليه، ولكن عقب الحرب، بلغت مستويات هي الأسوأ على الإطلاق.

وذكر أن أحد المقربين من طاقم نتنياهو لاحظ خلال أحد الاجتماعات، بعد الحرب، أن مساعد غالانت عمد إلى تسجيل وقائع الجلسة؛ ما أدى إلى تزايد درجة الشكوك المتبادلة بين الاثنين، ومنذ ذلك الحين تسير العلاقات في اتجاه التدهور.