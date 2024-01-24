غزة.. الطلاب والمعلمون يدفعون ثمن الحرب

حوّلت الحرب الطاحنة في غزة معظم مدارس القطاع إلى أطلال خاوية، إذ طال الاستهداف الإسرائيلي للمدارس 90 في المئة من الأبنية المدرسية، لتنهي العام الدراسي قبل أوانه.

وتقول وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إن 29 في المئة من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وإن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وتضيف الوزارة أن 281 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة؛ ما أدى إلى تعرّض 83 منها لأضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

ويبدو حجم الدمار الذي طال البنية التحتية للقطاع التعليمي، أقل وطأة من حصيلة القتلى في صفوف الطلبة والكادر التعليمي، إذ تؤكد وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلبة الذين قتِلوا في قطاع غزة منذ بداية الحرب وصل إلى أكثر من 4510 إضافة إلى 7911 جريحًا، فيما قتل في الضفة 41 طالبًا وأصيب 282 آخرون، إضافة إلى اعتقال 85 طالبًا.

وأما الكادر التعليمي فقد تلقى هو الآخر ضربة مؤلمة، إذ إن 231 معلمًا وإداريًّا قتِلوا، وأصيب 756 آخرون بجروح في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية أصيب 6 بجروح، واعتُقل أكثر من 71 معلمًا.