ما ينبغي معرفته عن أمر الاعتقال المحتمل ضد نتنياهو

الخبير القانوني البروفيسور يوفال شاني ذكر للقناة أن نظام المحكمة الجنائية يقوم على تلقي شكاوى سواء من دول أو أفراد، ومن ثم تفتح المحكمة تحقيقًا لفحص هذه الشكاوى، حال كانت لديها شكوك بارتكاب جرائم دولية مطابقة لمعاييرها وضمن اختصاصاتها.

وتابع أنه إذا تجمعت البراهين ضد المتهمين، يمكن أن يطلب الادعاء من المحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد المتهمين أو استدعاءهم للمثول أمامها.

وبخلاف محكمة العدل الدولية، تنظر المحكمة الجنائية في ادعاءات ضد أفراد وليس ضد دول، ويصدر أمر الاعتقال ضد شخص باسمه، وليس بمنصبه الرسمي، مع أن هناك جرائم تُذكر فيها مسؤولية الأشخاص من منطلق منصبهم.

وأوضح شاني أن المحكمة الجنائية تنظر في ادعاءات ضد مسؤولين إسرائيليين منذ عام 2015 قدمتها السلطة الفلسطينية، حين طالبت بالتحقيق مع مسؤولين إسرائيليين لارتكاب جرائم حرب إبان عملية "الجرف الصامد".

وأكد الخبير الإسرائيلي أن الاتهامات ضد مسؤولين إسرائيليين حاليًا لم تُنشر بعد، ومن غير الواضح أي موضوعات ستصدر المحكمة أوامر اعتقال بسببها.

مع ذلك فإن هناك اتهامات بوجه عام منها تجويع السكان وتقييد دخول المساعدات الإنسانية في المراحل الأولى للحرب وترحيل السكان.

ويعد الاتهام الخاص بترحيل سكان قطاع غزة من المناطق الشمالية إلى الجنوبية جريمة طرد للسكان، كما أن هناك اتهامًا آخر بأن إسرائيل تستهدف منشآت غير عسكرية وتقتل المدنيين.