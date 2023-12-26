قتيل و24 جريحا بغارة أمريكية استهدفت فصيلا مسلحا في العراق

قتل عنصر على الأقلّ من فصيل عراقي منضوٍ في الحشد الشعبي، إثر ضربات جوية استهدفت، فجر الثلاثاء، "ثلاثة مواقع" في وسط العراق، على ما أفادت مصادر أمنية عراقية، في وقت أعلنت الولايات المتحدة قصفها ثلاثة مواقع في العراق تستخدمها فصائل مسلحة.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية العراقية الثلاثاء، إن قصفاً استهدف موقعاً للحشد في مدينة الحلّة مركز محافظة بابل في وسط البلاد "ما أدّى إلى مقتل عنصر"، وإصابة "20 آخرين بجروح، بينهم 8 من القوات الأمنية العراقية"، فيما أصيب 4 عناصر بقصف لموقع آخر في محافظة واسط في جنوب العراق.

وأكّد مصدران أمنيان في بابل وفي واسط هذه الحصيلة.