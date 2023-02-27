تركيا تغتال قياديًا بارزًا في الحشد الشعبي شمال العراق
اغتال طيران تركي مسير قياديًا بارزًا في الحشد الشعبي، ظهر اليوم الإثنين، في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، شمال العراق.
وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "الطيران التركي المسير نفذ ضربة جوية استهدفت عجلة القيادي في الحشد الشعبي، بير جكو، قائد فوج 80 في الحشد؛ مما أدى إلى مقتله مع اثنين من مرافقيه".
وبينت المصادر أن "بير جكو، يعتبر من الشخصيات القيادية في الحشد الشعبي الداعمة لحزب العمال الكردستاني، المعارض لأنقرة، وأن قوات الحشد الشعبي فرضت إجراءات أمنية مشددة في المنطقة التي استهدفت فيها عجلة جكو".
وتنفذ الطائرات التركية بين الحين والآخر طلعات جوية تقول إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني على حدود محافظة أربيل بإقليم كردستان، لكنها في الغالب تصيب مدنيين من المواطنين الأكراد، وعناصر من قوات البيشمركة الكردية، فيما تطالب حكومة الإقليم عناصر حزب العمال بالانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان.
وكثّفت تركيا في الآونة الأخيرة ضرباتها ضد قواعد الحزب، وسط رفض الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، فيما تتكرر الدعوات العراقية إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي بشأن القصف التركي، الذي يُعدّ انتهاكًا صريحًا للسيادة العراقية.