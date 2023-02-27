تركيا تغتال قياديًا بارزًا في الحشد الشعبي شمال العراق



اغتال طيران تركي مسير قياديًا بارزًا في الحشد الشعبي، ظهر اليوم الإثنين، في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، شمال العراق.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "الطيران التركي المسير نفذ ضربة جوية استهدفت عجلة القيادي في الحشد الشعبي، بير جكو، قائد فوج 80 في الحشد؛ مما أدى إلى مقتله مع اثنين من مرافقيه".