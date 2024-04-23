شعار أم "احتكار".. راية جديدة للتيار الصدري تثير الجدل في العراق

أحمد عبد

للمرة الثالثة خلال أيام قليلة، أثار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجدل بين الأوساط السياسية والشعبية في العراق، بعد طرحه راية يتوسطها شعار تياره الجديد "التيار الوطني الشيعي".

ورغم اعتبار مريدي الصدر أن الراية "مجرد شعار لا غير"، فقد وصفها آخرون بـ"العلم الذي من الممكن أن يكون بديلًا لعلم العراق".

ونشر حساب على فيسبوك يحمل اسم "مصلح محمد العراقي" ويعد ناطقًا باسم مقتدى الصدر، صورة معنونة بجملة "قريبًا... إن شاء الله تعالى (راية)".