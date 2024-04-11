الصدر يعود إلى المشهد السياسي العراقي عبر "التيار الوطني الشيعي" (وثيقة)

وفي هذا السياق، قال عضو مجلس النواب السابق عن الكتلة الصدرية، أحمد الربيعي، إن "انبثاق التيار جاء بعد شعور حقيقي من مقتدى الصدر في مواجهة "شذاذ الآفاق" في صورهم المتعددة، ويأتي ضمن مشروعه الإصلاحي الكبير، فهو ليس مشروعًا انتخابيًا فحسب".

وأضاف الربيعي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "فلسفة الصدر السياسية تجاه العراق ليست جديدة".

وكان "مقتدى الصدر" قد قرر في 29 أغسطس/آب عام 2022 سحب نواب "الكتلة الصدرية" السياسية من البرلمان، وأعلن رسميًا عن اعتزاله العمل السياسي، احتجاجًا على إصرار الإطار التنسيقي بقيادة نوري المالكي على تشكيل الحكومة بعيدًا عن الصدر، رغم فوز الكتلة الصدرية بالأكثرية في الانتخابات المؤدية لتشكيل الحكومة الخامسة في البلاد.