شهادات "قاسية" روتها أسيرات غزّيات لـ"إرم نيوز" بعد الإفراج عنهن

أفرج الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن 20 أسيرة فلسطينية احتُجزن عقب هجمات الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من مناطق مختلفة في قطاع غزة، وعبر الحواجز العسكرية الموجودة على الطرق الرئيسة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.

ويوجد 90 أسيرة فلسطينية في سجن "الدامون" الإسرائيلي يخضعن لعمليات تحقيق وتعذيب وتجويع قاسية، إضافة إلى أن هناك نحو 50 أسيرة من قطاع غزة لا يتوافر عنهن أي معلومات، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

عُراة في العراء

وقالت الأسيرة المفرج عنها نعمة حمودة، إنه تم اعتقالها من داخل منزلها في جباليا البلد شمال قطاع غزة، قبل نحو شهر ونصف من الآن، وسط ضرب وتعذيب، ومعاملة لا إنسانية، وتقييد للأيدي والأرجل.

وأضافت في حديث لـ"إرم نيوز"، تعرضت برفقة عدد من الأسيرات إلى عمليات تحقيق تحت الضرب والتعذيب اليومي لنا في سجن الدامون العسكري الخاص بالأسيرات الفلسطينيات من الضفة الغربية وقطاع غزة.