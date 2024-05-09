"بين السنوار وبن لادن".. ماذا قال بايدن لنتنياهو بعد 7 أكتوبر؟

وأوضح بايدن أنه أبدى استعداد بلاده لمساعدة إسرائيل على الإيقاع بزعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، وقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي: "سنساعدكم في الوصول إلى السنوار".

غير أن بايدن أكد، خلال المقابلة، أنه يجب على إسرائيل أن تتجنب "الخطأ" الذي ارتكبته الولايات المتحدة في أفغانستان، عندما أرادت الوصول إلى زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وتابع: "كان من المنطقي الوصول إلى بن لادن، لكن لم تكن محاولة توحيد أفغانستان منطقية".

وقُتل بن لادن على يد وحدة كوماندوس أمريكية، في 2 مايو/أيار العام 2011، بمدينة أبوت آباد.