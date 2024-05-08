محللون: زخم ترشحات المعارضة للانتخابات الرئاسية التونسية تخدم سعيّد

رجح متابعون للشأن السياسي التونسي أن تكون كثرة الترشحات من قبل قوى المعارضة للانتخابات الرئاسية القادمة في تونس خطوة تخدم مصلحة الرئيس قيس سعيد، الذي يطمح إلى عهدة رئاسية ثانية.

وأعلن رئيس حزب الائتلاف الوطني في تونس ناجي جلول ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية التي لم يتم بعد تحديد موعدها، لينضم بذلك إلى 6 مرشحين آخرين من المعارضة التي تحاول إزاحة سعيد.

مرشحون كُثر

ومن بين الأسماء التي أعلنت ترشحها عن المعارضة التونسية ألفة الحامدي، رئيسة حزب "الجمهورية الثالثة"، وعبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، وعصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، والوزير السابق منذر الزنايدي وغيرهم.

ولم تحدد السلطات في تونس بعد موعد الانتخابات الرئاسية، لكن أحزاب المعارضة بدأت تعلن أسماء مرشحيها. ولا تزال أحزاب الموالاة على غرار حركة الشعب تبحث الدفع بمرشحين لها.

وقال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي، إن "هذه الشخصيات لا تملك شعبية كبيرة بإمكانها إزعاج و إحراج الرئيس قيس سعيد الذي يبدو في طريق مفتوحة نحو عهدة ثانية، خاصة في ظل عدم استخلاص المعارضة لدروس الماضي"، وفق تعبيره.