متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون مداخل مصنع عسكري في بريطانيا

أغلق عشرات المتظاهرين الداعمين للفلسطينيين مداخل مصنع "بي.إيه.إي سيستمز" في جنوب شرق إنجلترا اليوم الجمعة، مستهدفين أكبر مورد عسكري في بريطانيا للدعوة إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

ورفع نحو 50 شخصا لافتة مكتوبا عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل" ولوحوا بالأعلام الفلسطينية أمام أحد مداخل المصنع في روتشستر بمقاطعة كنت، حيث تقوم "شركة بي.إيه.إي" باختبار وتجميع المعدات الإلكترونية المستخدمة في الطائرات العسكرية وأنظمة المراقبة.

وقالت الشركة إنها لا تصدر أي معدات إلى إسرائيل بشكل مباشر، لكن المجموعة من كبار الموردين لأجزاء تستخدم في صناعة الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 أمريكية الصنع والتي تستخدمها إسرائيل.

وقال متحدث باسم الشركة: "الوضع في إسرائيل وغزة مروع بالنسبة لنا وكذلك الأثر المدمر الذي يحدثه على المدنيين في المنطقة، ونأمل أن يتم حله في أقرب وقت ممكن".