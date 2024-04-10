من هم أبناء إسماعيل هنية الذين قتلوا في غزة؟

أكدت عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مقتل عدد من أبنائه وأحفاده بقصف إسرائيلي استهدف سيارة كانوا يستقلونها في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأعلن عبدالسلام، النجل الأكبر لإسماعيل هنية، عبر حسابه في "فيسبوك"، مقتل 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحماس، و3 من أحفاده خلال الغارة التي وقعت مساء الأربعاء، في مخيم الشاطئ حيث منزل عائلة هنية.

وقُتل خلال الغارة الإسرائيلية حازم وأمير ومحمد، وهم ثلاثة من بين 13 ابناً وابنة لرئيس المكتب السياسي لحماس، كما سقط خلال الغارة أحفاده آمال وخالد ورزان.

وأبناء هنية هم عبد السلام، وهمام، ووسام، ومعاذ، وسناء، وبثينة، وخولة، وعائد، وحازم، وأمير، ومحمد، ولطيفة، وسارة.

حازم هنية