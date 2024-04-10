أول تعليق لإسماعيل هنية بعد مقتل أبنائه

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن مقتل أبنائه وأحفاده جراء استهداف إسرائيلي لمركبة في غزة، "لن يؤثر على مطالب الحركة المتعلقة بوقف إطلاق النار". حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وكان عبد السلام هنية النجل الأكبر لهنية أعلن مقتل ثلاثة من إخوته في قصف إسرائيلي، إضافة إلى أبنائهم.