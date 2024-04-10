أول تعليق لإسماعيل هنية بعد مقتل أبنائه
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن مقتل أبنائه وأحفاده جراء استهداف إسرائيلي لمركبة في غزة، "لن يؤثر على مطالب الحركة المتعلقة بوقف إطلاق النار". حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وكان عبد السلام هنية النجل الأكبر لهنية أعلن مقتل ثلاثة من إخوته في قصف إسرائيلي، إضافة إلى أبنائهم.
وقال عبد السلام، الذي يقيم في قطر، عبر تدوينة في "فيسبوك، إن حازم وأمير ومحمد قتلوا مع أبنائهم، في مخيم الشاطئ في مدينة غزة.
وقال مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، إن حازم وأمير ومحمد، قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في المخيم.
كما قتل خلال الغارة ذاتها 3 من أحفاد هنية، كانوا رفقة ذويهم في المركبة المستهدفة.
ويقيم إسماعيل هنية وزوجته رفقة عدد من أبنائه، وأعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس في قطر.
وسبق أن قصف الجيش الإسرائيلي منزل إسماعيل هنية خلال الأيام الأولى من الحرب التي اندلعت في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد هجوم واسع نفذته حركة حماس تجاه مواقع وبلدات إسرائيلية متاخمة لغزة.