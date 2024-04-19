هل تجهض الخلافات بين "الوطني الحر" والقوات اللبنانية "وثيقة بكركي"؟

كبرت الهوّة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بعدما وصلت الخلافات إلى ذروتها على خلفية التمديد للمجالس البلدية.

وكان رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع دعا التيار إلى ملاقاته في عدم حضور الجلسة التشريعية للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، الأمر الذي ردّ عليه التيار باستباق الجلسة العامة بعزمه اللقاء مع وزير الداخلية كي يخرج منه بالتفاصيل على مدى جهوزية الوزارة لإجراء الانتخابات قبل اتخاذ قراره النهائي.

وأفصحت مصادر مطلعة لـ"إرم نيوز" أن اتجاه التيار الوطني الحر هو لتأمين النصاب للجلسة العامة، حتى لو لم يتخذ القرار بالتصويت لمصلحة التمديد للمجالس البلدية.

وتنعكس الخلافات المتنامية بين الفريقين المسيحيين على مبادرة البطريركية المارونية التي جمعت الأحزاب والقوى والشخصيات المسيحية لمقاربة الموضوعات الأساسية والوجودية، وتهدد بإجهاض الوثيقة الوطنية المفترض أن تصدر عن بكركي.

وفي هذا السياق، قال رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية إن "وثيقة بكركي ترتكز على مبدأ أساسي جوهره إعادة الاعتبار لدور الدولة واحترام الدستور والالتزام به واحترام الاستحقاقات الدستورية".