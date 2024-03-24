حياد لبنان وحصرية السلاح.. تحديات صعبة أمام "وثيقة بكركي"

تواجه "وثيقة بكركي"، التي صاغتها أطراف سياسية مسيحية في لبنان، تحديات كبيرة لتطبيقها واعتمادها كنقطة ارتكاز لتثبيت هوية لبنان وتخليصه من سياسة المحاور الإقليمية.

وتؤكد مصادر سياسية لبنانية أنّ سلاح ميليشيا "حزب الله" يمثّل التحدي الأبرز لتبني الوثيقة وتطويرها إلى "ورقة وطنية" تمثل كل اللبنانيين وترسي الاستقرار في البلد.

وكانت تلك التحديات محور اجتماع حضره ممثلو أحزاب مسيحية باستثناء "المردة" بدعوة من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

واتفق الحاضرون في بكركي على وضع مسودة ما اصطلح على تسميتها مسبقًا "وثيقة بكركي" التي أعدّها المطران بو نجم بناء على مشاورات سابقة مع الأحزاب المسيحية، وأبدى كل طرف ملاحظاته عليها.

المحاور وحصرية السلاح

وتشمل الوثيقة بنودًا وطنية، كحياد لبنان وعدم ربطه بأي محور أو أي ساحة من الساحات المشتعلة، وحصرية السلاح بيد الدولة، وخطر السلاح غير الشرعي اللبناني وغير اللبناني، بالإضافة إلى تطبيق القرارات الدولية لاسيما القرارين 1701 و 1559.

كما تشمل الوثيقة اعتماد اللامركزية الموسّعة ووضع ميثاق شرف بين المسيحيين أوَّلًا ثم مع الأفرقاء الآخرين. وتنبّه الوثيقة إلى تراجع الحضور المسيحي في القطاع العام وبيع أراضيهم، والنزوح السوري، وتوطين الفلسطينيين والفساد وتأخير الإصلاح.

وأكدت مصادر حزب الكتائب اللبناني لـ "إرم نيوز" أنّ "اجتماع بكركي "سادته الإيجابية والتوافق الكبير بين المشاركين حول المواضيع المطروحة كافة، لا سيما حول ضرورة الإستراتيجية الدفاعية، وحصرية السلاح، وتنفيذ كل القرارات الدولية، وضرورة طمأنة كل اللبنانيين حول مستقبلهم في كنف الدولة والهوية والقيم المشتركة".

وتابعت المصادر أنه "تم تبنّي مواقف البطريرك بشكل واسع". وعن موقف التيار الوطني الحر من القرار 1559، أكدت المصادر أن "التيار، وبعد نقاش، تبنّى كل القرارات الدولية ومن دون تحفظ مع وضع خريطة طريق للإنقاذ وإستراتيجية دفاعية واضحة".

ونفت المصادر أن تكون الوثيقة طرحت الملف الرئاسي، وقالت "إن الوثيقة تريد ورقة مسلّمات على أساسها تتم الشراكة في البلد وتلزم سياسيًّا وأدبيًّا أيّ رئيس".