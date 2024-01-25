"الخط الأزرق".. مساحة خلاف وقتال بين إسرائيل وميليشيا حزب الله

تتصاعد عمليات القصف المتبادل بين إسرائيل وميليشيا حزب الله بلبنان، على امتداد 120 كيلومتراً، هي طول "الخط الأزرق" الذي رسّمته الأمم المتحدة في العام 2000.

وأفضت هذه العمليات أو تكاد إلى إفراغ البلدات المحاذية للشريط الحدودي من سكانها، وسط تقديرات بتخطي أعداد النازحين عتبة المئة ألف.

وتفيد وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور، التي تعنى بإيواء النازحين، بأنها تستقبل يومياً نحو 300 شخص.

ولا تقتصر موجات النزوح على سكان البلدات الحدودية، بل أصبحت تشمل الخط الخلفي لهذه البلدات بعمق يتخطى 7 كيلومترات، مع توسيع الجيش الإسرائيلي لاستهدافاته وغاراته على الأحياء والمنازل خارج البلدات المعهودة التي يتم استهدافها بشكل يومي تقريباً.

وبلغت حصيلة القتلى على الجانب اللبناني، بعد أكثر من 3 أشهر على بدء العمليات على جانبي "الخط الأزرق"، أكثر من 200 قتيل، بينهم 146 من مقاتلي ميليشيا حزب الله، وفق حصيلة لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي ظل أوضاع اقتصادية بائسة، يتحول النزوح من مخاطر القصف والغارات الإسرائيلية إلى نوع من الترف، ليس بمقدور عائلات كثيرة تحمّل كلفته.