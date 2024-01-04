إسرائيل تشن غارات بقنابل الفسفور على جنوب لبنان

تواصلت عمليات القصف المتبادل على جبهة جنوب لبنان بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله، تضمنت قصفا إسرائيليا بقنابل الفسفور.

يأتي ذلك، بعد "ليل ساخن" قتل خلاله 5 من مقاتلي ميليشيا حزب الله في غارة إسرائيلية على منزل في بلدة الناقورة، ليرتفع عدد قتلاه في يوم واحد إلى 10.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي الخميس، غارات على أطراف بلدة بنت جبيل وعلى بلدة مارون الراس مستهدفا حديقة البلدة الواقعة على مقربة من نقطة للجيش اللبناني.