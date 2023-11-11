انطلاق القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن غزة في الرياض

انطلقت القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن غزة في الرياض، اليوم السبت، في العاصمة الرياض.

وأعلنت المملكة استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاورها مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكلٍ استثنائي في الرياض اليوم السبت.

ويحضر العشرات من الزعماء، بمن فيهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس السوري بشار الأسد، الذي تم الترحيب بعودته إلى الجامعة العربية في وقت سابق من هذا العام.

وقال رئيسي اليوم السبت إن الوقت حان لفعل شيء حيال الصراع في غزة بدلا من الكلام، وذلك في أثناء توجهه إلى السعودية لحضور القمة.