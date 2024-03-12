قتيل وجرحى إثر قصف إسرائيلي على بعلبك اللبنانية (فيديو)

قتل شخص وأصيب خمسة آخرون على الأقل إثر قصف إسرائيلي استهدف مواقع لميليشيا حزب الله في بعلبك شمال شرقي لبنان فجر اليوم الثلاثاء، وفقًا لمصادر لبنانية.

وقال محافظ بعلبك بشير خضر في منشور على منصة "إكس": "تعرَّضت محافظة بعلبك الهرمل لعدد من الغارات الإسرائيلية، استهدفت دورس وطاريا وشمسطار، ولا معلومات دقيقة حتى اللحظة عن سقوط شهداء".