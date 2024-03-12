قتيل وجرحى إثر قصف إسرائيلي على بعلبك اللبنانية (فيديو)
قتل شخص وأصيب خمسة آخرون على الأقل إثر قصف إسرائيلي استهدف مواقع لميليشيا حزب الله في بعلبك شمال شرقي لبنان فجر اليوم الثلاثاء، وفقًا لمصادر لبنانية.
وقال محافظ بعلبك بشير خضر في منشور على منصة "إكس": "تعرَّضت محافظة بعلبك الهرمل لعدد من الغارات الإسرائيلية، استهدفت دورس وطاريا وشمسطار، ولا معلومات دقيقة حتى اللحظة عن سقوط شهداء".
ونشر خضر عددًا من الصور ومقطع فيديو يوثق القصف الإسرائيلي.
ونقلت "رويترز" عن مصادر لبنانية أن إسرائيل شنَّت أربع غارات على مدينة بعلبك، وأن إحدى الغارات استهدفت المدخل الجنوبي لبعلبك، وكانت على بعد كيلومترين تقريبًا عن معالم أثرية رومانية، فيما وقعت ثلاث غارات بين طاريا وشمسطار على بعد نحو 20 كيلومترًا من غربي المدينة.