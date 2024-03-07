قنوات تلفزيونية موالية للقذافي تستأنف البث بعد 13 عاماً من سقوط نظامه

أعلنت قنوات محسوبة على نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عودتها للبث مجدداً بعد غياب دام لنحو 10 سنوات، في محاولة للتأثير في الساحة الليبية واستقطاب الجمهور.

ومن القنوات التي قررت العودة للساحة الإعلامية قناة "الجماهيرية العظمى" التي كانت تتصدر المشهد الإعلامي في ليبيا خلال فترة حكم القذافي، قبل أن يتوقف بثها إثر سقوط العاصمة طرابلس عام 2011.

وحاول بعض أنصار نظام القذافي إعادة الحياة لقناة "الجماهيرية العظمى" في عام 2012، على قمر "نايل سات" إلا أن تلك الخطوة قوبلت برفض الثوار الذين حذروا كل من يقف وراء إعادة نشر فكر النظام السابق، ليتم إعادة إغلاقها.

وستنضم قناة "الليبية"، التي تأسست عام 2007، تحت إشراف سيف الإسلام القذافي والتابعة لمؤسسة القذافي للتنمية التي يديرها، ضمن القنوات التي ستعود للبث من جديد.

ومؤخراً، ظهر على قمر "النايل سات" شعار قناة "النجع" الليبية المتخصصة في تقديم المحتوى الترفيهي المنوع، وأسسها الشاعر علي الكيلاني.

ويعتبر الكيلاني من أهم الرموز الثقافية والإعلامية للنظام الجماهيري ويلقب بـ"شاعر ثورة الفاتح"، وهو ابن عم الزعيم الراحل معمر القذافي.