بعد "توافق نادر".. هل اقترب تشكيل حكومة ليبية موحدة؟

يثير "توافق ليبي نادر" حول تشكيل حكومة موحدة في البلاد تساؤلات حول فرص نجاح أطراف هذا التوافق في تحقيق هدفهم على أرض الواقع.

جرى الاتفاق بين كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.

وجاء التوافق إثر لقاء جمع الزعماء الليبيين الثلاثة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد أيام من اتفاق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على ضرورة تشكيل حكومة موحدة تحل محل الحكومتين المتنافستين الآن، واحدة في بنغازي والثانية في طرابلس.

وقال عضو البرلمان الليبي صالح افحيمة لـ"إرم نيوز" :"إن ليبيا تحتاج لحكومة موحدة تدير شؤونها. الآلية ستحددها الأطراف المعنية بتوحيد الحكومة، أي مجلسي النواب والدولة".

وأضاف: "كل الاحتمالات واردة، بما في ذلك دمج الحكومتين وتصغيرهما في حكومة مؤقتة بمهام محددة ويكون على رأس أولوياتها التمهيد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية".