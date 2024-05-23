استهداف إسرائيل للمستشفيات يعمق محنة الفلسطينيين شمالي غزة

كشف مدير مستشفى كمال عدوان الواقع في شمالي قطاع غزة، جانبًا مروّعًا من استهداف الجيش الإسرائيلي للمستشفى، وإحداثه دمارًا واسعًا في مرافقه؛ ما أخرجه عن الخدمة تمامًا للمرة الثانية.

ويعيش شمالي قطاع غزة وتحديدًا مخيم جباليا عملية عسكرية إسرائيلية هي الأشرس من نوعها منذ بدء الحرب، لا سيما مع توغل الجيش إلى عمق المخيم، وقصفه الأحياء السكنية، والمستشفيات التي خرجت عن الخدمة.

ولم تسلم المستشفيات والمراكز الطبية من الاستهداف الإسرائيلي، فقد قصف الجيش مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا بصاروخ استطلاع وبضع قذائف مدفعية؛ ما أسفر عن سقوط إصابات وإخلاء المستشفى تحت القصف المدفعي ورصاص القناصة. كما حاصر الجيش الإسرائيلي مستشفى العودة شرقي مخيم جباليا عدة أيام، قبل أن يقوم باقتحامه وقصفه وإخلائه بالقوة من الطواقم الطبية والجرحى في ظروف قاسية للغاية.