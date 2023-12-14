مصر تشدد عقوبات التحرش.. هل ينجح الرادع القانوني في حماية المرأة؟

صدّق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الهادف إلى التصدي لبعض صور الجرائم المستحدثة، ومنها التعرض للغير والتحرش والتنمر، خصوصًا في أماكن العمل ووسائل النقل.

وفرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تتجاوز أربع سنوات، وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تزيد عن مئتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل مَن تعرض للغير.

وتتعلق هذه العقوبة بكل "مَن تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى".

تفعيل القوانين

في هذا الشأن، اعتبرت عضو المجلس القومي للمرأة، الدكتورة رانيا يحيى، الخطوة جيدة، على أساس أن "القوانين تردع المخالفين بقوة"، مطالبةً بضرورة تفعيل آلية تنفيذ القوانين، لأن هذه المرة ليست الأولى التي يتم فيها تغليظ عقوبات التحرش وختان الإناث.

وأضافت رانيا يحيى، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "التحرش شكل من أشكال العنف ضد المرأة، ولهذا خصّص المجلس القومي للمرأة خطًّا ساخنًا لتلقي شكاوى السيدات اللاتي يتعرضن له، سواء كان لفظيًا أو جسديًّا".