دفاعًا عن إسرائيل.. واشنطن تتجه لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية

تتجه الولايات المتحدة نحو فرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية، ردًا على تحرك المحكمة الأخير ضد قادة إسرائيل بسبب حرب غزة.

وكان المدعي العام للمحكمة كريم خان طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، وكذلك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ورئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام محمد ضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

وبحسب "رويترز"، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية مستعدة للعمل مع الكونغرس على فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بسبب طلب المدعي العام إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بشأن حرب غزة.