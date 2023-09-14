البرلمان الليبي يقر موازنة بقيمة 2 مليار دولار لإغاثة المناطق المنكوبة

أفاد متحدث باسم البرلمان الليبي، اليوم الخميس، بأنه تمت الموافقة على ميزانية بقيمة 10 مليارات دينار ليبي (2 مليار دولار أمريكي) من أجل إغاثة المناطق المنكوبة بعد الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد جرّاء الإعصار "دانيال".

وذكر عبدالله بليحق في بيان نشره حساب المجلس في فيسبوك، أن الجلسة شهدت "مناقشة ميزانية الطوارئ المُخصصة لمعالجة آثار الكارثة الجوية على المتضررين والمدن والمناطق المتضررة جرّاء هذا الكارثة".

ودعا عقيلة صالح رئيس المجلس، في كلمة له، مجلس النواب لإصدار كل ما يلزم من تشريعات وقرارات لدعم الحكومة وتوفير المال اللازم لمواجهة آثار هذه الكارثة وإصلاح الجسور والكباري التي تضررت بفعل الكارثة.

وشدد على أن الحكومة مطالبة بإعادة كل شيء لما كان عليه وأحسن في مدة لا تزيد على 6 أشهر، وسيشكل مجلس النواب لجانًا لمتابعة العمل في كل منطقة متضررة من الفيضانات وتقديم تقاريرها للمجلس وعلى الحكومة تزويد رئاسة المجلس بتقارير شهرية عما يتم إنجازه.