الرئيس الفلسطيني يطالب الإدارة الأمريكية بتدخل فوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن "الرئيس عباس حذر من خطورة الإجراءات الإسرائيلية وتداعياتها، وطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري قبل فوات الأوان لوقف هذه الإجراءات أحادية الجانب".

وقال الرئيس الفلسطيني: "لن نقبل باستمرار هذه الجرائم الإسرائيلية وسنتصدى لها وسندافع عن حقوق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا"، وفق الوكالة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الرئيس عباس أكد لسوليفان "أهمية إيفاء الإدارة الأمريكية بالتزاماتها، التي أعلنت عنها، بالحفاظ على حل الدولتين، ووقف الاستيطان، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، وإعادة فتح مكتب القنصلية الأمريكية في القدس، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ووقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب".