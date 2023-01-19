الرئيس الفلسطيني يطالب الإدارة الأمريكية بتدخل فوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية
طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، خلال لقائه مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، بتدخل الإدارة الأمريكية بشكل فوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن "الرئيس عباس حذر من خطورة الإجراءات الإسرائيلية وتداعياتها، وطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري قبل فوات الأوان لوقف هذه الإجراءات أحادية الجانب".
وقال الرئيس الفلسطيني: "لن نقبل باستمرار هذه الجرائم الإسرائيلية وسنتصدى لها وسندافع عن حقوق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا"، وفق الوكالة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن الرئيس عباس أكد لسوليفان "أهمية إيفاء الإدارة الأمريكية بالتزاماتها، التي أعلنت عنها، بالحفاظ على حل الدولتين، ووقف الاستيطان، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، وإعادة فتح مكتب القنصلية الأمريكية في القدس، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ووقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب".
وفي وقت سابق الخميس، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي بنيته اتخاذ سلسلة خطوات للرد على التصعيد الإسرائيلي.
وقال الشيخ: "الرئيس محمود عباس سيجتمع اليوم مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وسيبلغ الإدارة الأمريكية بأن القيادة الفلسطينية تتدارس الآن اتخاذ جملة من الإجراءات ردا على التصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".
ومن بين الإجراءات التي لوحت السلطة الفلسطينية بتنفيذها، هي تطبيق توصيات المجلس المركزي الفلسطيني بتعليق اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل، وهي الخطوة التي قد يكون لها تبعات تؤدي لانهيار السلطة الفلسطينية.
كما ستواصل السلطة تحركات في أروقة الأمم المتحدة بدعم عربي، بعد تبني المؤسسة الأممية قراراً بالحصول على رأي قانوني من محكمة العدل الدولية، بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهي الخطوة التي أثارت حفيظة إسرائيل وفرضت على إثرها عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية.