مستوطنون يمنعون دخول المساعدات إلى غزة
منَع مئات المستوطنين الإسرائيليين شاحنات المساعدات الإغاثية من الدخول إلى قطاع غزة والوصول إلى سكان غزة، عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن المئات من المتظاهرين أغلقوا معبر كرم أبو سالم على الحدود الجنوبية مع قطاع غزة، ومنعوا دخول شاحنات المساعدات الإغاثية إلى القطاع.
وقالت الصحيفة، إن المتظاهرين طالبوا بعدم إدخال أي مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة حتى عودة جميع المحتجزين لدى حركة حماس.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن من بين المشاركين في الاحتجاجات أفرادًا من عائلات جنود إسرائيليين قُتلوا في المعارك الدائرة بقطاع غزة، وممثلين عن عائلات المحتجَزين، وجنود احتياط جرى تسريحهم من الجيش في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى مدنيين جرى إجلاؤهم من جنوب إسرائيل على الحدود مع غزة، وشمالها على الحدود مع لبنان.
تجدر الإشارة إلى أن الحرب الإسرائيلية أدت لمقتل أكثر من 26 ألف فلسطيني، وجرح عشرات آلاف آخرين، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.