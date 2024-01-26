مستوطنون يمنعون دخول المساعدات إلى غزة

منَع مئات المستوطنين الإسرائيليين شاحنات المساعدات الإغاثية من الدخول إلى قطاع غزة والوصول إلى سكان غزة، عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن المئات من المتظاهرين أغلقوا معبر كرم أبو سالم على الحدود الجنوبية مع قطاع غزة، ومنعوا دخول شاحنات المساعدات الإغاثية إلى القطاع.

وقالت الصحيفة، إن المتظاهرين طالبوا بعدم إدخال أي مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة حتى عودة جميع المحتجزين لدى حركة حماس.