عائلات أحياء سلوان بالقدس يواجهون خطر التهجير القسري

وتمتلك تلك الأرض المهددة بالمصادرة موقعا مهما وحساساً؛ لقربها من سور القدس وباب المغاربة، وبؤرة (مدينة داود) الاستيطانية، وموقع حفريات ما يسمى (موقف جفعاتي) حيث تسعى السلطات الإسرائيلية لتهويد المنطقة بالكامل وقطع أي اتصال فلسطيني بها.

يأتي هذا القرار الذي صدر في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي ونُشر أمس، استكمالاً لمشروع القطار الهوائي (تلفريك) الذي تعمل وزارة السياحة الإسرائيلية منذ أشهر لتشييده جنوبي سور القدس، قريباً من الجسر المعلق الذي افتتح فوق وادي الربابة.

مشاريع استيطانية

وقال الخبير في شؤون الاستيطان خليل تفكجي، إن "خطورة قرار المصادرة والإخلاء من قبل حكومة إسرائيل تكمن في كونه يندرج تحت مظلة مشاريع تهويدية لمنطقة الحوض المقدس أو الحوض التاريخي، الذي يتكون من جبل الزيتون، ووادي النار أو وادي جهنم، وسلوان، بهدف السيطرة عليها بذرائع المصلحة العامة كمشروع القطار الهوائي الحالي".

وأضاف في حديث لـ"إرم نيوز": "بهذا المشروع تكون الحكومة الإسرائيلية أكملت كافة أركان التهويد في مدينة القدس، على الأرض بالمستوطنات، وتحت الأرض بالأنفاق، وفوق الأرض من خلال القطار الهوائي".

وتابع "هناك رؤية إسرائيلية بإقامة مجمع فوق هذه المنطقة، بالتالي يدعي الجيش الإسرائيلي بأن عملية التهجير لسكان المنطقة، تأتي من أجل المصلحة العامة لإنشاء طريق مواصلات، إلّا أن الغاية الحقيقة من المشروع هي تهويد المنطقة ووضع اليد على كل هذه الأراضي، بالأخص أن الجانب الإسرائيلي يقوم بعملية دمج بين القدس الشرقية والقدس الغربية، عن طريق المواصلات، والجسور، والأنفاق، بالإضافة إلى الاستيطان المركّز".

ونوه التفكجي إلى أن الاستيطان يندمج مع الرؤية الإسرائيلية ضمن ثلاثة مفاهيم، المفهوم الأول يأتي من ناحية أمنية بهدف تطويق مدينة القدس بالمستوطنات الإسرائيلية، والمفهوم الثاني يأتي تحت مصطلح الاختراق بمعنى إقامة البؤر الاستيطانية داخل الأحياء العربية، ثم عملية التشتيت، وهذه المفاهيم هي ملخص لما يحدث الآن داخل مدينة سلوان وداخل مدينة القدس بشكل عام.

وأشار إلى أن ما يحدث داخل مدينة القدس اليوم هو عملية تفكيك للأحياء الفلسطينية وفصل بعضها عن بعض، ضمن إستراتيجية واضحة تماماً تضمن جعل القدس منطقة لا يمكن تقسيمها، وأنها عاصمة لدولة واحدة وهي الدولة العبرية.