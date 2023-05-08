حماس لإسرائيل قبيل "مسيرة الأعلام": لن نسمح بمخططات تهويد الأقصى

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، قال القانوع، إن "استعراض الأعلام في القدس لن يغير الواقع، وسوف نحافظ على المعادلة التي فرضتها المقاومة".

وأضاف أن "القدس ستبقى عاصمة لفلسطين، ولن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بتمرير مخططات تهويد المسجد الأقصى ومدينة القدس عبر انقسام وتضحيات واستعراضات العلم، وسيواصل الشعب الفلسطيني حماية هوية المسجد الأقصى، وإحباط أي محاولة لبسط السيطرة الصهيونية على القدس".

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت حركة حماس بيان إدانة، قالت فيه، إن "الجماعات الصهيونية تجري دروسًا في التوراة في المسجد الأقصى".