حماس لإسرائيل قبيل "مسيرة الأعلام": لن نسمح بمخططات تهويد الأقصى
تمهيدا لتصعيد أمني آخر، بعث الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، اليوم الأحد، برسالة تهديد باتجاه إسرائيل، قبيل "مسيرة الأعلام" المنتظر إقامتها الأسبوع المقبل.
وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، قال القانوع، إن "استعراض الأعلام في القدس لن يغير الواقع، وسوف نحافظ على المعادلة التي فرضتها المقاومة".
وأضاف أن "القدس ستبقى عاصمة لفلسطين، ولن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بتمرير مخططات تهويد المسجد الأقصى ومدينة القدس عبر انقسام وتضحيات واستعراضات العلم، وسيواصل الشعب الفلسطيني حماية هوية المسجد الأقصى، وإحباط أي محاولة لبسط السيطرة الصهيونية على القدس".
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت حركة حماس بيان إدانة، قالت فيه، إن "الجماعات الصهيونية تجري دروسًا في التوراة في المسجد الأقصى".
وقالت في تصريح لوسائل الإعلام الفلسطينية، إن "دروس التوراة مرتبطة بمخططات إسرائيل لفرض تقسيم المنطقة لصالح روايتها الصهيونية الزائفة، وتتحمل إسرائيل كامل المسؤولية عن استمرار هذه السياسة"، داعية جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لتحمل المسؤولية واتخاذ خطوات عاجلة لحماية القدس، مؤكدة أن الإجراءات العدوانية ضد الأقصى، ستؤدي إلى عواقب وخيمة".