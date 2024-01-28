بن فرحان: يجب تطبيق القانون الإنساني على الجميع

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأحد، ردا على سؤال بشأن حكم محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، إنه "يتعين على المجتمع الدولي تطبيق القانون الإنساني الدولي على الجميع".

وأضاف وزير الخارجية السعودي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، في القاهرة، أن "المطلوب هو أن تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي".

وأشار إلى أن "حصار وتجويع أهالي غزة مخالف للقانون الدولي"، مشيراً إلى أن "التحديات في المنطقة أكدت أهمية العلاقة بين السعودية ومصر في إطار العمل العربي المشترك".

وتابع: "نتطلع دائمًا للتنسيق الوثيق مع مصر في مختلف القضايا المشتركة بالمنطقة".

من جهته، دعا شكري المجتمع الدولي إلى تحمّل المسؤولية لوقف القتال في غزة، والتعامل مع الأوضاع الإنسانية الفادحة والتجويع والحصار، والتعامل مع محاولات التهجير القسري للسكان.

وحذّر الوزير من اتساع الصراع في حال بقيت الممارسات الإسرائيلية من دون ردع، وبقيت الحكومة الإسرائيلية تضرب بكل الحقوق والواجبات التي يفرضها القانون الدولي.

وكان الوزيران ترأسا اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي على المستوى الوزاري بين البلدين.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، بحث الجانبان خلاله تكثيف آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وسبل تعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا التي تهم البلدين الشقيقين وتخدم مصالحهما المشتركة، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة.