"شاليط مجددا".. إسرائيل تعرض على حماس إطلاق سجناء مقابل جثتي جنديين

أكدت "هيئة البث الإسرائيلية" أن تل أبيب أبدت موافقتها على إطلاق سراح سجناء فلسطينيين مقابل إفراج حركة حماس عن جثتي أسيرين إسرائيلييْن تحتجزهما منذ 2014.

وأوضحت الهيئة أن السجناء الذين وافقت إسرائيل على الإفراج عنهم هم من الذين أعادت اعتقالهم بعد أن كانت قد أطلقت سراحهم إثر عملية تبادل في "صفقة جلعاد شاليط".

ونقلت الهيئة عن 3 مصادر مشاركة في المفاوضات المتعلقة بالإفراج عن الأسرى، أن إسرائيل قدمت اقتراحاً لحماس يتضمن موافقتها على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل جثتي الجنديين المحتجزتيْن منذ 2014، هدار غولدن، وأورون شاؤول.