ماذا قال السيسي للمصريين مع اقتراب الانتخابات الرئاسية؟(فيديو)

خاطب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مواطني بلاده، قائلًا لهم إن أمامهم "فرصة للتغيير" في الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وأضاف "السيسي" في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" في العاصمة الإدارية الجديدة، ردًا على الأصوات المشككة بالإنجازات التي قام بها خلال فترتيْ رئاسته: "كلمة واحدة عاوز أقولها للناس.. ده إللي إحنا عملناه، وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية إللي جايه.. عندكم فرصة للتغيير".

ولفت إلى أن من أسماهم المخربين، يحاولون الآن "التشكيك" في "العمل الذي قمنا به"، والذي "كان هدفه استعادة الثقة لدى المصريين".

وبين أنه "كثيرًا ما سأل نفسه عن سبب الظروف الصعبة التي تعيشها مصر"، معتبرًا أن "الدولة حريصة على إطلاع المواطنين على واقعها الاقتصادي".