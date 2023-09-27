السيسي يجري مباحثات أمنية مع سكرتير مجلس الأمن الروسي

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الذي يزور مصر، التعاون الأمني بين موسكو والقاهرة بحسب بيان لمجس الأمن الروسي.

وجاء في البيان: "تمت مناقشة قضايا التعاون الروسي المصري في المجالين الأمني ​​والاقتصادي، وتم التطرق أيضا إلى التعاون بين موسكو والقاهرة في إطار بريكس، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية".

وكان باتروشيف أجرى يوم الثلاثاء مشاورات أمنية مشتركة مع مستشارة الرئيس المصري لقضايا الأمن القومي فايزة أبو النجا ومستشار الرئيس لقضايا مكافحة الإرهاب مجدي عبد الغفار.

ونوقشت خلال المشاورات خطط التعاون في مجال الأمن المالي، من خلال أجهزة الاستخبارات ووكالات إنفاذ القانون والإدارات العسكرية بالتفصيل.

واتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات الثنائية النشطة في مجال الأمن الدولي والإقليمي بحسب بيان لمجلس الأمن الروسي.