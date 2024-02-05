خطة إسرائيلية.. 65 ألف عامل أجنبي بدل الفلسطينيين

قالت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، إنها ستجلب 65 ألف عامل من الهند، وسريلانكا، وأوزبكستان، لاستئناف أعمال البناء المتوقفة بعد أن طردت الحكومة العمال الفلسطينيين في أعقاب هجوم حركة حماس على إسرائيل، في السابع من أكتوبر.

وكان نحو 72 ألف عامل فلسطيني يعملون في مواقع البناء في إسرائيل قبل الهجوم، مما دفع الحكومة إلى تسريحهم، واستبعادهم لأسباب أمنية.

ولا يزال هناك نحو 20 ألف عامل أجنبي في إسرائيل، لكن نصف مواقع البناء، تقريبًا، أُغلقت بسبب نقص العمالة.

وقال متحدث باسم وزارة الإسكان الإسرائيلية إنه من المتوقع وصول مجموعات جديدة من العمال الأجانب، خلال الأسابيع المقبلة، في ظل سعي الحكومة إلى تجنب نقص المعروض من الوحدات السكنية الذي من شأنه أن يؤدي لرفع أسعار العقارات مع بدء خفض أسعار الفائدة.