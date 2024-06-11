"انتكاسة" الانتخابات الأوروبية تؤجل زيارة أتال للمغرب
نقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن "مصدر دبلوماسي مطلع" أن زيارة رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، التي كانت مقررة هذا الصيف إلى المغرب، قد تؤجل بسبب نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، التي مثلت انتكاسة للرئيس ماكرون وحزبه.
وقال المصدر إن "زيارة أتال إلى المغرب تسير إلى طريق التأجيل بسبب ما حدث في انتخابات البرلمان الأوروبي"، وشدد على أن "الإعلان الرسمي عن التأجيل لم يصدر بعد، لكنه محتمل جدا".
وأشار المصدر إلى أن "أتال سيركز حاليا في الشهور القادمة على الشأن الداخلي بعد إعلان الرئيس ماكرون حل مجلس النواب بسبب نتائج الانتخابات التي عرفها البرلمان الأوروبي".
وحول ما إذا كان التأجيل سيمسّ أيضا زيارة الرئيس ماكرون إلى المغرب أوضح المصدر الدبلوماسي ذاته أن "الأمر لا يراود السلطات الفرنسية والمغربية بعد، فمازالت الزيارة متوقعة بين سبتمبر وأكتوبر".
يذكر أن اليمين في دول أوروبية ومنها فرنسا تصدر نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي؛ وهو ما دفع ماكرون إلى الإعلان عن حل الجمعية الوطنية، وتعليق عمل مجلس الشيوخ إثر الانتكاسة التي تعرض لها حزبه.