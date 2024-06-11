"انتكاسة" الانتخابات الأوروبية تؤجل زيارة أتال للمغرب

نقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن "مصدر دبلوماسي مطلع" أن زيارة رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، التي كانت مقررة هذا الصيف إلى المغرب، قد تؤجل بسبب نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، التي مثلت انتكاسة للرئيس ماكرون وحزبه.

وقال المصدر إن "زيارة أتال إلى المغرب تسير إلى طريق التأجيل بسبب ما حدث في انتخابات البرلمان الأوروبي"، وشدد على أن "الإعلان الرسمي عن التأجيل لم يصدر بعد، لكنه محتمل جدا".