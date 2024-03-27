السودان.. احتدام المعارك وسط ترقب لاستئناف محادثات السلام في أبريل

احتدمت المعارك العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان، وسط ترقب لاستئناف محادثات السلام الشهر المقبل.

وقالت مصادر بقوات الدعم السريع، إنها هاجمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عددًا من المواقع التابعة للجيش السوداني في شمال وغرب مدينة أم درمان، مشيرة إلى تقدمها في محاور القتال.

وأكدت المصادر استعادة قوات الدعم السريع السيطرة على منطقة جسر "ودالبشير" والحارة العاشرة أمبدة، وذلك بعد أيام من فقدانها أمام تقدم الجيش المدعوم ببعض الحركات المسلحة بدارفور.

وذكرت أن المعارك اندلعت عند الساعة الواحدة صباحًا حيث شاركت فيها قوات من حركة تحرير السودان بقيادة حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إلى جانب الجيش لكنها انتهت بقتل وأسر عدد منها.

وكان مناوي قد دفع الأيام الماضية بقواته للقتال مع الجيش السوداني في الخرطوم والجزيرة، حيث وصل يوم الأحد، على رأس قوة عسكرية ضخمة إلى العاصمة الخرطوم؛ للمشاركة مع الجيش في المعارك ضد قوات الدعم السريع.